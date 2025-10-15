Oteri (Lega–Prima l’Italia) sul Risanamento a Messina: “ringrazio il Sub Commissario, serve un’ordinanza di sgombero immediata”

“Desidero innanzitutto ringraziare il Sub Commissario Straordinario per la tempestiva risposta alla mia interrogazione riguardante l’ambito di risanamento Gazzi – Via Pirandello / Via Rosso da Messina, che dimostra attenzione e serietà nell’affrontare una delle questioni più delicate per la nostra città.” inizia così la nota stampa del consigliere comunale Oteri sul Risanamento della zona centro di Messina.

Tuttavia, non posso non evidenziare come, a seguito del parziale sbaraccamento dell’area, permangano cumuli di materiali e rifiuti che rappresentano un evidente pericolo per la salute pubblica e il decoro urbano. Per questo motivo, chiedo l’emanazione di un’ordinanza di sgombero e bonifica immediata, al fine di rimuovere ogni residuo e restituire dignità a una zona da troppo tempo abbandonata. Al tempo stesso, stigmatizzo l’atteggiamento dell’Amministrazione comunale, che continua a non intervenire né a rispondere alle sollecitazioni istituzionali, persino dinanzi a problematiche di carattere igienico-sanitario.

“Ricordo che il Sindaco è la massima autorità sanitaria locale e ha il dovere di garantire la tutela della salute dei cittadini, soprattutto in aree fragili come quelle oggetto di risanamento. Continuerà a vigilare e a chiedere interventi concreti, affinché lo sbaraccamento non resti solo un annuncio, ma diventi finalmente realtà e rinascita per tutta la zona Sud di Messina.” conclude.