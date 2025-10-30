Orsini a Reggio Calabria: “sì al Ponte sullo Stretto, è un’opera strategica” | INTERVISTA

Il presidente di Confindustria, Emanuele Orsini, oggi a Reggio Calabria per i 100 anni della Confindustria reggina, a margine dell’evento, ha espresso la propria opinione sul Ponte sullo Stretto. “Non entro nel merito di ciò che ha scritto la Corte dei Conti. Quello che posso dire è che per noi è un’infrastruttura necessaria anche perché non è strategica solo per l’Italia, ma è strategica per l’Europa per andare a chiudere il corridoio europeo. E quindi per noi è fondamentale che quest’opera venga fatta, quindi mi auguro che velocemente si arrivi a una risoluzione”, evidenzia Orsini.

“Per noi rappresenta un indotto fondamentale ma soprattutto collegare due terre così importanti. Comunque rappresenta anche la distribuzione di lavoro importante per questo territorio. Quindi noi siamo pro ponte e speriamo che questa infrastruttura venga fatta e possa partire velocemente”, conclude Orsini.