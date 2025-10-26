Onestà esemplare a Catania: ritrova portafogli con 600 euro appartenente a un turista svizzero e lo consegna alla Polizia | DETTAGLI

Un turista svizzero di 68 anni aveva perso il giubbotto al suo arrivo a Catania, precisamente nel parcheggio dell’aeroporto internazionale “Vincenzo Bellini” con due portafogli contenenti 600 euro, documenti, carte di credito e 110 franchi svizzeri e un 51enne catanese, dopo averlo trovato, si è recato nel commissariato di pubblica sicurezza “Nesima” e lo ha consegnato agli agenti. Quest’ultimi grazie alla carta d’identità sono riusciti a risalire alla compagnia area con cui il 67 enne svizzero si è recato a Catania. Da lì son riusciti a recuperare il numero di telefono e rintracciare il turista, che si era spostato nell’agrigentino.

Al suo rientro si è presentato in Commissariato, dove ha potuto recuperare giubbotto, documenti e denaro. “Un gesto di onestà per il quale il viaggiatore elvetico non ha esitato di ringraziare, lodando l’efficienza della Polizia di Stato e la correttezza del cittadino catanese” dice la polizia, che si è complimentata con il 51enne catanese per l’atto compiuto.