Omicidio Mattarella: ex prefetto ai domiciliari, gli avvocato presenteranno ricorso al Tribunale del riesame

L’ex prefetto Filippo Piritore, accusato di aver depistato le indagini sull’omicidio del presidente della Regione Siciliana Piersanti Mattarella, farà ricorso al Tribunale del riesame contro gli arresti domiciliari. Gli avvocati Gabriele Vancheri e Dino Milazzo, nei prossimi giorni impugneranno il provvedimento emesso dal gip Antonella Consiglio, su richiesta della Dda di Palermo.
Piritore, che secondo l’accusa avrebbe contribuito a far sparire il guanto lasciato da uno dei killer del politico nell’auto rubata usata per la fuga è stato sentito nelle settimane scorse dal giudice.