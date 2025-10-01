Omicidio Boiocchi, Klaus Davi: “troppe ombre sui verbali, ruolo dei Bellocco da chiarire”

“Fin dai primi verbali depositati da Andrea Beretta e successivamente da Marco Ferdico, Klaus Davi non ha creduto completamente alle versioni rese dai due ex componenti della curva dell’Inter. Già a maggio in un’intervista alla TGR Lombardia Davi dichiarava: “C’è stata un’omertà pazzesca. L’esclusione del coinvolgimento dei Bellocco nell’omicidio Boiocchi mi ha molto colpito come mossa. Da quando hanno ucciso Antonio Bellocco ho iniziato a cercare di capire cosa stesse succedendo nella Curva Nord. E grazie alle indagini abbiamo scoperto che i Bellocco sono stati chiamati a Milano da Beretta e Ferdico, a quanto detto da Beretta ‘per arginare gruppi rivali’, ma c’è sempre comunque un elemento di autorizzazione a mio avviso, almeno per un omicidio di tale portata”. Ora Klaus Davi ha diffuso un nuovo video rivolto soprattutto all’audience dei bene informati della ‘Ndrangheta commentando i verbali di Ferdico e Beretta: “Fin dall’inizio avevo espresso le mie perplessità vista l’ansia di Beretta di escludere subito i Bellocco da qualsiasi coinvolgimento nell’omicidio Boiocchi. Vi voglio sensibilizzare su quello che non mi convince: Ferdico dice che suo padre gli aveva detto di non commettere l’omicidio perché l’avrebbe pagata. È una frase buttata lì che sembra non aver alcun peso nella vicenda, che conferisce un valore morale al padre, ma non influisce. Poi c’è un’altra contraddizione: il padre gli aveva detto di non farlo e lui pesca proprio all’interno della famiglia, il suocero Pietro Andrea Simoncini, per eseguire l’omicidio. Perché matura la mia idea che i Bellocco potessero sapere qualcosa della curva Inter? Mi ha colpito anche che tutti all’unisono dicano che non c’entri ‘la Calabria’. La ‘Ndrangheta entra a giochi fatti, dopo l’omicidio, senza voce in capitolo? Mi stupisce. Non sappiamo ancora come ha vissuto la cosa la filiera criminale calabrese. Non conosciamo le versioni degli affiliati a Rosarno e San Ferdinando, ma sarebbe interessante. Io sono stato più volte in questi paesi, anche recentemente, ma ho sentito solo chiacchiere. Chi sa qualcosa in più parli. Sanno dove trovarmi”, è quanto dichiara Klaus Davi. CLICCA QUI per il video.