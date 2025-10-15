Officina Democratica e il Circolo PD di Catania si riuniscono in città per la “Festa dell’Unità” | INFO

I circoli del Partito Democratico, Officina Democratica e Catania Centro, invitano la cittadinanza, a partecipare alla “Festa dell’Unità”, in programma, sabato 18 ottobre 2025, a partire dalle ore 10:00, presso Scenario Pubblico, in Via Teatro Massimo n.16, a Catania. Un’intera giornata di confronto aperto, dibattiti e approfondimenti dedicati alla città etnea: parleremo della condizione attuale di Catania, analizzandone criticità e potenzialità, con l’aiuto di ospiti, che offriranno spunti di riflessione e proposte concrete per il futuro. Uno spazio sarà, inoltre, dedicato ai grandi temi internazionali: riflettori sulla pace, diritti e impegno civile, con il Deputato Arturo Scotto, che si è imbarcato sulla Flottilla.