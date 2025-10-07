Occhiuto: “senza l’avviso di garanzia avrei preso il 70%”. E poi svela che squadra tifa. Quella battuta alla compagna Matilde Siracusano…

“Senza questo avviso di garanzia sarei arrivato al 70%“. Così il neo presidente della Calabria Roberto Occhiuto, intervistato a ‘Un giorno da Pecora’ su Rai Radio1, è tornato sulla vittoria alle elezioni che lo hanno riconfermato alla guida della regione per i prossimi 5 anni. “Ho fatto un lavoro straordinario, ho fatto riforme che non si erano mai viste, cose che negli ultimi decenni i calabresi non avevano mai visto” aggiunge Occhiuto che poi risponde anche a domande che nulla hanno a che vedere con le elezioni. La squadra per cui tifa, ad esempio: “sono tifoso dell’Inter, ormai abbiamo votato e lo posso dire…“. O su vacanze future con la compagna, la parlamentare del suo stesso partito Matilde Siracusano. “Ma lei è stata qui in vacanza praticamente, mentre io facevo campagna elettorale – ha risposto – Il mio quartier generale era in un bellissimo hotel sul mare, e lei è stata qui, praticamente ha fatto vacanza“. Ma Matilde, ne siamo certi, in questi giorni non avrà fatto altro che lavorare sodo per l’elezione del compagno, sentitissime anche per lei, storica esponente di Forza Italia e oggi Sottosegretario di Stato ai Rapporti con il Parlamento.