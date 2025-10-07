Occhiuto riconfermato presidente, gli auguri del sindaco di Civita

Il sindaco di Civita, Alessandro Tocci, e l’intera amministrazione formulano al riconfermato presidente della Regione, Roberto Occhiuto, e ai consiglieri eletti a far parte del nuovo consiglio regionale, i migliori auguri di buon lavoro, auspicando “che il loro operato sia sempre indirizzato a favore della Calabria e dei calabresi”. Il sindaco Tocci e l’intera amministrazione comunale di Civita salutano “con soddisfazione la rielezione dell’assessore regionale uscente all’Agricoltura, Gianluca Gallo, politico che è stato sempre attento e vicino alla comunità civitese.

“Gianluca Gallo anche in questa tornata elettorale, così come era successo in quella precedente, a dimostrazione del suo quotidiano e certosino lavoro svolto a favore dell’intero territorio provinciale e non solo, è stato il consigliere regionale – ha tenuto a sottolineare il primo cittadino, Alessandro Tocci – più votato, sfondando, questa volta, il muro delle 30 mila preferenze”. Parimenti il sindaco Tocci e l’intera amministrazione comunale salutano “con piacere la rielezione a consigliere regionale di Ferdinando Laghi e di Pasqualina Straface e l’elezione di Riccardo Rosa ed Elisabetta Santoianni auspicando il loro fattivo impegno a favore dello sviluppo della Calabria e, in special modo, del vasto e ricco territorio del Pollino e della Sibaritide”.

“Soddisfazione per Gallo”

In merito alla rielezione di Gianluca Gallo c’è da registrare una dichiarazione del vice sindaco di Civita, Antonio Vavolizza, da anni legato da un rapporto non solo politico ma anche di profonda amicizia con il riconfermato Gianluca Gallo: “Esprimo grandissima soddisfazione per la schiacciante vittoria del presidente Roberto Occhiuto e dell’intero centrodestra, che con il 57,26%, si sono riconfermati alla guida della Regione Calabria. Cosi come esprimo, a nome dell’intera maggioranza consiliare, una straordinaria soddisfazione, un’emozione di cui non ho parole per descriverla, per la rielezione di Gianluca Gallo”.

“E’ un’emozione straordinaria vedere un amico, un politico che ha sempre amato, cercato e privilegiato i rapporti diretti con le persone, al di la’ della loro fede politica, ottenere un’affermazione cosi strabiliante ma ampiamente meritata perché i 30165 voti avuti – ha spiegato Antonio Vavolizza – non sono altro che il risultato del lavoro quotidiano, instancabile e capillare di un uomo che conosce ogni centimetro quadrato della provincia di Cosenza e dell’intera Calabria, cosi come conosce abbastanza bene le istanze di tutti noi amministratori. Come sempre la comunità di Civita, nel suo piccolo, ha manifestato – ha concluso il vice sindaco Antonio Vavolizza – grandissima vicinanza all’assessore uscente all’Agricoltura, Gianluca Gallo, al partito di Forza Italia e all’intera coalizione del centrodestra”.