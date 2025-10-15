Occhiuto incontra Fitto a Bruxelles: “discusse opportunità legate alla politica di coesione ed bilancio europeo”

Missione in Europa per il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto dove ha partecipato al Comitato delle Regioni dell’Unione europea. In attesa della proclamazione ufficiale da parte della Corte di Appello di Catanzaro, il Governatore, rieletto per la seconda volta consecutiva dopo aver vinto le elezioni regionali contro il candidato del centrosinistra Pasquale Tridico, ha incontrato il commissario Raffaele Fitto a Bruxelles.

E’ lo stesso esponente di Fratelli d’Italia a rendere noto della riunione con il vicesegretario nazionale di Forza Italia: “oggi ho avuto un incontro con Roberto Occhiuto, presidente della Regione Calabria. Abbiamo discusso delle opportunità strategiche legate alla revisione della politica di coesione ed al nuovo bilancio europeo”.