Occhiuto: “giusto fare il Ponte sullo Stretto, siamo all’ultimo miglio per l’apertura dei cantieri. E’ già servito a portare investimenti straordinari”

“Mi auguro che nei prossimi cinque anni si possa finalmente concretizzare la realizzazione del ponte sullo Stretto: credo che ormai siamo all’ultimo miglio“. Lo ha detto, è scritto in una nota, Roberto Occhiuto, presidente rieletto della Regione Calabria, a Ping Pong, Rai Radio1, con Annalisa Chirico, rispondendo a una domanda sul futuro dell’opera. “Il ponte sullo Stretto – ha aggiunto – è un’opera sostenibile solo se diventa un attrattore di investimenti. L’ho detto al ministro Salvini e al governo, e così è stato: grazie al ponte ho ottenuto 3 miliardi e 800 milioni per la strada ionica calabrese, 900 milioni per l’autostrada e 500 per un’altra arteria. Nei trent’anni precedenti i governi avevano assegnato solo un miliardo. È già servito a portare risorse e sviluppo, e così sarà anche in futuro“.

Occhiuto è tornato anche sulle sue dimissioni. “Non mi sono dimesso per l’avviso di garanzia – ha detto – ma per le conseguenze che quell’avviso stava determinando. Dopo la notizia, ho visto che tutto si stava fermando: la macchina amministrativa, i dirigenti, la burocrazia. In Calabria, quando ti vedono come un presidente azzoppato o un ex presidente, si blocca tutto“. “Non ho mai avuto – ha aggiunto – condotte minimamente censurabili: questa è la prima inchiesta della mia vita e non ho nulla da temere. Ho voluto dare risalto mediatico all’indagine, sapendo che in questo modo avrei spinto i magistrati a indagare con ancora più profondità. Ho detto pubblicamente: ‘indagate pure a 360 gradi, io non ho nulla da nascondere’. Mi sono dimesso non per paura, ma per rispetto delle istituzioni, perché tutto si era bloccato. Ho resettato ogni cosa, e oggi i miei funzionari sanno che dovranno lavorare con me per altri cinque anni, con fiducia e continuità“.