Occhiuto: “finchè Meloni avrà all’opposizione Conte e Schlein governerà tranquillamente”

Il Governatore Roberto Occhiuto, ospite di Tommaso Labate a “Realpolitik” su Rete4, ha parlato della Manovra: “questo è il primo governo che non fa più Finanziarie con gli scostamenti di bilancio come si faceva un tempo, quando si faceva deficit con bilanci da 40-50 miliardi. Quindi con 18 miliardi si può fare davvero poco”. “Sono contentoperché le misure della Zes sembra siano riconfermate: la Zes può essere un ottimo volano di sviluppo per il Mezzogiorno”, rimarca Occhiuto.

Opposizione

Per Occhiuto “questa opposizione è l’avversario migliore per l’opposizione. Nemmeno Berlusconi è stato così fortunato, perché Berlusconi aveva dall’altra parte Prodi, Gentiloni, Letta, Renzi, la Meloni ha la Schlein e Conte e fin quando avrà questi all’opposizione credo che governerà molto tranquillamente”.