Occhiuto annuncia: “nuova giunta sarà la più collegiale possibile”

“Sto già lavorando alla composizione della nuova giunta“. Lo ha detto il presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto, rispondendo ai giornalisti a margine del giudizio di parificazione del Bilancio 2024 dell’ente regionale da parte della Corte dei conti. “Ho un rapporto molto solido – ha aggiunto Occhiuto – con i vertici nazionali dei partiti, che si fidano delle scelte che faremo insieme. Per quanto mi riguarda, la formazione della giunta sarà la più collegiale possibile. Chiederò però ai partiti profili di persone che siano nella condizione di guidare i dipartimenti della Regione. Con alcune conferme rispetto alla precedente giunta“.