Nuovo “tappabuche” per Reggio Calabria, Barreca esulta: “così la manutenzione delle strade sarà efficiente e sicura”

“L’arrivo di una nuova attrezzatura innovativa per il ripristino del manto stradale è un segnale concreto della volontà di Castore di innovare e crescere, qualificando sempre di più i servizi pubblici offerti alla comunità reggina”. Così il consigliere delegato Franco Barreca, che esprime soddisfazione per il nuovo investimento destinato alla manutenzione delle strade. “Parliamo – sottolinea Barreca – di una tecnologia avanzata, capace di rigenerare il manto stradale in modo rapido e duraturo. Grazie a questa attrezzatura sarà possibile intervenire su un numero molto più ampio di punti critici rispetto al passato, con una copertura giornaliera che potrà arrivare fino a cento ripristini. Inoltre, il vantaggio economico è rilevante: i costi si ridurranno di circa il 30% rispetto agli interventi tradizionali, a fronte di risultati migliori e più stabili. Un investimento che unisce efficienza, sicurezza e risparmio, con benefici immediati per i cittadini”.

Il consigliere aggiunge: “Questo è solo un primo passo di un percorso concordato con il sindaco Falcomatà e con l’Amministrazione, che punta a dotare Castore di mezzi sempre più moderni e specializzati. Si sta già lavorando, infatti, per implementare la dotazione strumentale con macchinari dedicati alla pulizia delle caditoie, delle griglie e delle cunette per la raccolta delle acque piovane. Tutti interventi che concorrono in modo determinante alla sicurezza stradale e alla funzionalità della viabilità urbana”.

“Ringrazio i lavoratori di Castore – conclude Barreca – per la professionalità con cui ogni giorno operano sul campo. La loro formazione sarà ulteriormente rafforzata per consentire un utilizzo ottimale delle nuove attrezzature e garantire standard di qualità sempre più elevati. Castore, con il sostegno convinto dell’Amministrazione comunale, si conferma un presidio di efficienza e vicinanza ai cittadini, un patrimonio pubblico che cresce e si consolida a beneficio dell’intera comunità reggina”.