Nuovo stadio “Ceravolo”, il Presidente della Lega B si congratula con il Catanzaro

“Il progetto di ristrutturazione del Ceravolo va visto non solo nel suo primo significato di migliorare l’esperienza dei tifosi, ma anche come simbolo di rigenerazione urbana, sportiva e di identità per Catanzaro. Non solo un nuovo impianto sportivo, ma un luogo di ritrovo e di appartenenza per l’intera comunità in grado di ospitare eventi sportivi e culturali di alto livello. Complimenti alla famiglia Noto che ancora una volta dimostra una visione di lungo periodo sul club”. Così, in una nota, il Presidente della Lega Serie B Paolo Bedin si congratula con il club giallorosso dopo la presentazione del progetto per il nuovo stadio “Ceravolo”.