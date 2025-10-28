Nuovo patto in Sicilia, ingegneri e assessorato uniscono le forze: firmato il protocollo per la Long List di tecnici esperti

Tamajo sigla il Protocollo con Corvo, avviate le attività anche per costituire il Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione

protocollo palermo

Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall’assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di una Long List di Tecnici Esperti per l’espletamento di verifiche tecniche – valutazioni di pertinenza e congruità della spesa, perizie, collaudi – sui programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive.

A siglare il Protocollo – ieri lunedì 27 ottobre – sono stati l’assessore delle Attività Produttive​​ Edmondo Tamajo e il presidente della Consulta regionale Fabio Corvo. Presente a Palermo per la firma anche il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Vincenzo Di Dio.

“La valorizzazione del sistema ordinistico siciliano – ha spiegato Fabio Corvosi rafforza con questo Protocollo che, oltre a mostrare apertura verso la competenza professionale che sarà prestata dagli ingegneri a supporto del Dipartimento delle Attività Produttive, avvia una nuova attività di confronto e di operatività. Ringraziamo l’assessore Tamajo e il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive Dario Cartabellotta per questa sinergica azione che consentirà di innalzare i livelli di efficienza del sistema regionale e di rintracciare, in modo veloce e trasparente, risorse tecniche specializzate dagli Ordini delle nove province siciliane per la valutazione e la pianificazione di attività già in essere e future”.

Il regolamento, il modello di domanda per poter essere iscritti e la Long List saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale della Consulta, degli Ordini siciliani e del Dipartimento. Alla luce dell’intesa sarà creata la Long List di Tecnici Esperti e un Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione (TCP) tra il Dipartimento e il Presidente della Consulta, due ingegneri, i Dirigenti degli UCO, esperti e rappresentanti istituzionali che, di volta in volta, sarà integrato per monitorare e gestire il confronto su specifiche iniziative, interventi tecnici e progetti in via di sviluppo

