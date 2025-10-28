Nuovo patto in Sicilia, ingegneri e assessorato uniscono le forze: firmato il protocollo per la Long List di tecnici esperti

Firmato il Protocollo di intesa dalla Consulta degli Ordini degli Ingegneri di Sicilia e dall’assessorato alle Attività Produttive per la creazione e gestione, a cura della Consulta, di una Long List di Tecnici Esperti per l’espletamento di verifiche tecniche – valutazioni di pertinenza e congruità della spesa, perizie, collaudi – sui programmi di investimento e dei bandi gestiti dal Dipartimento Attività Produttive.

A siglare il Protocollo – ieri lunedì 27 ottobre – sono stati l’assessore delle Attività Produttive​​ Edmondo Tamajo e il presidente della Consulta regionale Fabio Corvo. Presente a Palermo per la firma anche il presidente dell’Ordine degli Ingegneri della provincia Vincenzo Di Dio.

“La valorizzazione del sistema ordinistico siciliano – ha spiegato Fabio Corvo – si rafforza con questo Protocollo che, oltre a mostrare apertura verso la competenza professionale che sarà prestata dagli ingegneri a supporto del Dipartimento delle Attività Produttive, avvia una nuova attività di confronto e di operatività. Ringraziamo l’assessore Tamajo e il dirigente generale del Dipartimento delle Attività Produttive Dario Cartabellotta per questa sinergica azione che consentirà di innalzare i livelli di efficienza del sistema regionale e di rintracciare, in modo veloce e trasparente, risorse tecniche specializzate dagli Ordini delle nove province siciliane per la valutazione e la pianificazione di attività già in essere e future”.

Il regolamento, il modello di domanda per poter essere iscritti e la Long List saranno pubblicati prossimamente sul sito istituzionale della Consulta, degli Ordini siciliani e del Dipartimento. Alla luce dell’intesa sarà creata la Long List di Tecnici Esperti e un Tavolo Tecnico Permanente di Consultazione (TCP) tra il Dipartimento e il Presidente della Consulta, due ingegneri, i Dirigenti degli UCO, esperti e rappresentanti istituzionali che, di volta in volta, sarà integrato per monitorare e gestire il confronto su specifiche iniziative, interventi tecnici e progetti in via di sviluppo