Nuove perdite d’acqua a Reggio Calabria, la denuncia: “disagi continui e riparazioni in ritardo. E gli enti non rispondono…” | FOTO

Il cittadino Giovanni Di Bella segnala alla redazione di StrettoWeb la presenza di ben 4 perdite idriche in appena 1 km di strada in linea d’aria. “Una situazione inaccettabile e impensabile nel 2025. La Regione Calabria e Sorical devono dare spiegazioni chiare e, soprattutto, attuare una politica di gestione diversa da quella messa in atto nell’ultimo anno, da quando è subentrata a Castore. Da cittadino attivo mi chiedo: com’è possibile che Sorical non abbia nemmeno una sede operativa in una città metropolitana come Reggio Calabria?

Se né la Regione né il Comune intervengono per il bene della città, a chi dobbiamo rivolgerci? Personalmente segnalo ogni settimana almeno 3 perdite, e le riparazioni – quando arrivano – sono spesso in ritardo, ben oltre le 24-48 ore promesse. Uno sfogo sincero di un cittadino che ama la propria terra e la vede, giorno dopo giorno, abbandonata e cadere sempre più nel degrado“.