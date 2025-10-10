Nobel per la Pace, Putin ‘vota’ Trump: “sta facendo molto per la pace”

Donald Trump non vince il premio Nobel per la Pace 2025, assegnato alla venezuelana Maria Corina Machado, punto di riferimento dell’opposizione al regime di Nicolas Maduro, ma incassa il ‘voto’ di Vladimir Putin. “Ci sono stati casi in cui il comitato ha assegnato il Premio Nobel per la Pace a persone che non hanno fatto nulla per la pace. A mio avviso, queste decisioni hanno arrecato un danno enorme al prestigio di questo premio“, ha affermato il presidente russo.

In un momento in cui le relazioni tra Russia e Stati Uniti apparentemente non vivono un gran momento, vista la possibile fornitura americana di missili Tomahawk all’Ucraina, Putin lancia un messaggio distensivo verso Washington e verso la Casa Bianca: “non spetta a me giudicare se l’attuale presidente degli Stati Uniti meriti il ​​Premio Nobel per la pace, non lo so. Ma sta davvero facendo molto per risolvere crisi complesse che durano anni, persino decenni“.