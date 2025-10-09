Nobel a Trump, Tajani: “ha tutti i requisiti, pace a Gaza straordinaria”

“È uno straordinario risultato aver portato intorno allo stesso tavolo Hamas e Israele e firmare una tregua che porterà la liberazione di ostaggi e prigionieri palestinesi per poi costruire la pace. Certamente ci sono tutti i requisiti. Si può essere più o meno favorevoli a Trump, ma certamente ha ottenuto un risultato straordinario. Ha tutti i titoli per avere il premio Nobel, poi deciderà la giuria se attribuirglielo o meno“.

È quanto dichiarato il ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrando la stampa a Parigi a margine della riunione ministeriale sull’attuazione del piano di pace Usa.