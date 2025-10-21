Nissa, la promessa speciale (e affascinante) di Giovannone: “se vinciamo il campionato…”

Una promessa speciale, non banale, affascinante. Così come il luogo. Eventuale. Il Presidente della Nissa Giovannone alza il tiro e stimola ancora di più la sua squadra, promettendo un premio particolare in caso di vittoria del campionato. “Se vinciamo il campionato vi porto tutti a Dubai, comprese le vostre famiglie” ha rivelato il numero uno della società nissena alla squadra e all’allenatore nel corso della cena di tutto il gruppo dopo l’importante vittoria contro il Savoia. La Nissa è tra le compagini più attrezzate del girone e, dopo una partenza così così, sembra aver ingranato, trascinata dall’ex Reggina De Felice.