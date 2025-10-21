Nissa, la promessa speciale (e affascinante) di Giovannone: “se vinciamo il campionato…”

Il Presidente della Nissa Giovannone alza il tiro e stimola ancora di più la sua squadra, promettendo un premio particolare in caso di vittoria del campionato

Luca Giovannone presidente Nissa

Una promessa speciale, non banale, affascinante. Così come il luogo. Eventuale. Il Presidente della Nissa Giovannone alza il tiro e stimola ancora di più la sua squadra, promettendo un premio particolare in caso di vittoria del campionato. Se vinciamo il campionato vi porto tutti a Dubai, comprese le vostre famiglie” ha rivelato il numero uno della società nissena alla squadra e all’allenatore nel corso della cena di tutto il gruppo dopo l’importante vittoria contro il Savoia. La Nissa è tra le compagini più attrezzate del girone e, dopo una partenza così così, sembra aver ingranato, trascinata dall’ex Reggina De Felice.

