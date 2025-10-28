Niente più peste suina in Calabria: può riprendere la caccia al cinghiale | INTERVISTA

Niente più focolai di peste suina nell’ultimo anno: finiscono le restrizioni alla caccia al cinghiale in Calabria. Lo ha messo nero su bianco la Commissione europea con il regolamento d’esecuzione 2189/25. Da giovedì 30 ottobre sarà possibile riprendere la caccia al cinghiale nei comuni che fino alla scorsa settimana ricadevano nelle zone di restrizione I e II.

Nel servizio di Graziano Tomarchio, realizzato per StrettoWeb, l’annuncio del presidente provinciale di ARCI Caccia Bagnara-Pellegrina Giuseppe Spoleti.