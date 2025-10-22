Netanyahu: “sciocchezza che USA controllino Israele. Trump ha isolato Hamas”

“Vorrei essere molto chiaro, una settimana dicono che Israele controlla gli Stati Uniti, una settimana dopo che gli Stati Uniti controllano Israele. E’ una sciocchezza“. E’ quanto dichiarato da Benjamin Netanyahu dopo il suo incontro oggi con il vice presidente americano JD Vance, da ieri in Israele dove domani è atteso il segretario di Stato Marco Rubio, mentre oggi Mentre l’inviato di Donald Trump, Steve Witkoff, e il genero del presidente degli Stati Uniti, Jared Kushner, hanno lasciato Israele.

“Abbiamo una partnership, un’alleanza tra partner – ha continuato il premier israeliano – di chi condivide valori e obiettivi comuni. Possiamo avere discussioni, disaccordi su questo o quello ma in generale nell’ultimo anno abbiamo avuto un accordo, un accordo non solo sugli obiettivi ma anche sul modo di raggiungerli“.

Netanyahu ha aggiunto, secondo quanto riporta il “Times of Israel”, dicendo che Israele “è riuscito a mettere il coltello alla gola di Hamas, questo è stato uno sforzo militare guidato da Israele, mentre un altro sforzo è stato isolare Hamas nel mondo arabo e musulmano, cosa che credo il presidente americano abbia fatto brillantemente con il suo team“.