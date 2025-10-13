Navi da crociera, boom pazzesco per la Sicilia: primato assoluto! E Messina vola: numeri incredibili in riva allo Stretto | DATI

Un 2025 da record per la crocieristica in Sicilia, con oltre 2 milioni di passeggeri movimentati (somma di transiti, imbarchi e sbarchi, +10% sul 2024) e oltre 1.000 toccate nave (+ 17% sul 2024). È la stima di chiusura anno che emerge da un nuovo studio di Risposte Turismo, società di ricerca e consulenza a servizio della macro-industria turistica che ha ideato e organizza dal 2011 Italian Cruise Day, il forum itinerante di riferimento per la crocieristica in Italia, in programma quest’anno a Catania (Vecchia Dogana) venerdì 24 ottobre in partnership con l’Autorità di Sistema Portuale del Mar di Sicilia Orientale.

Un traguardo a cui hanno contribuito i risultati dei 12 porti regionali che nel 2025 avranno accolto crociere (Palermo, Messina, Catania, Siracusa, Giardini Naxos, Trapani, Lipari, Porto Empedocle, Pozzallo, Milazzo, Licata e Termini Imerese) e che porterà la Sicilia a quasi raddoppiare il numero di crocieristi movimentati negli ultimi 10 anni (nel 2016 erano poco più di 1,1 milioni).