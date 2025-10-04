Nardodipace (Vibo Valentia), il racconto del I° Gran Premio Montenardo di Go-Kart

Il centro storico di Nardodipace (VV) si è trasformato in un circuito tecnico e molto difficile, creando altissima tensione per il I° Gran Premio Montenardo di Go-Kart. In mezzo all’adrenalina e al rombo dei motori, Pasquale Pugliese – con la sua Pugliese Racing Team, insieme all’amministrazione comunale ed agli organizzatori dell’evento – ha attratto molti talenti dagli 8 (Boccucci Mario il più giovane) ai 50 anni. Sabato 27 settembre è iniziato all’insegna della sfida estrema, con pioggia senza interruzioni. Con il ritorno del “sereno”, con qualche ulteriore momento di pioggia, domenica 28 la competizione è entrata nel vivo, con le varie categorie.

Ecco i primi classificati per categoria:

60 Baby Armando Reale Pugliese Racing team

60 Mini Leopoldo Cannizzaro T.R racing Sinopoli

125 Monomarcia Salvatore Giglio Giglio racing team

125 Kz Lorenzo Faranna Pugliese Racing Team

125 Under Salvatore Cavallaro Pugliese Racing Team

125 over Pidrolo Vincenzo Pugliese Racing Team

125 ultra Antonino Gramuglia Gramuglia team

Nelle tre manche di mattina – tra prove libere e qualifiche – i piloti hanno iniziato a macinare giri veloci, studiando le traiettorie e le penalità. Ogni slalom, ogni staccata precisa, mette in risalto l”esperienza e la concentrazione dei piloti e dei loro preparatori e meccanici. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Loielo, spiega che l’iniziativa nasce “nell’ambito delle oramai costanti iniziative condotte per il rilancio turistico ed economico del territorio” e che l’evento è “pensato per unire sport, identità territoriale e promozione turistica”.

” Un sentito ringraziamento a Studio54network – si legge in una nota – Grazie alla professionalità della sua squadra, che sa raccontare al meglio gli eventi sportivi in Calabria hanno avuto la ribalta che meritano. La nostra Scuderia ed i piloti sono tornati ad allenarsi per altre competizioni ad ottobre e novembre, con un pensiero alla prossima stagione che vedrà la partecipazione a diverse competizioni anche a livello nazionale”.