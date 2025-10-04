Nardodipace (Vibo Valentia), il racconto del I° Gran Premio Montenardo di Go-Kart

Il centro storico di Nardodipace (VV) si è trasformato in un circuito tecnico e molto difficile, creando altissima tensione per il I° Gran Premio Montenardo di Go-Kart. In mezzo all’adrenalina e al rombo dei motori, Pasquale Pugliese – con la sua Pugliese Racing Team, insieme all’amministrazione comunale ed agli organizzatori dell’evento – ha attratto molti talenti dagli 8 (Boccucci Mario il più giovane) ai 50 anni. Sabato 27 settembre è iniziato all’insegna della sfida estrema, con pioggia senza interruzioni. Con il ritorno del “sereno”, con qualche ulteriore momento di pioggia, domenica 28 la competizione è entrata nel vivo, con le varie categorie.
Ecco i primi classificati per categoria:
- 60 Baby Armando Reale Pugliese Racing team
- 60 Mini Leopoldo Cannizzaro T.R racing Sinopoli
- 125 Monomarcia Salvatore Giglio Giglio racing team
- 125 Kz Lorenzo Faranna Pugliese Racing Team
- 125 Under Salvatore Cavallaro Pugliese Racing Team
- 125 over Pidrolo Vincenzo Pugliese Racing Team
- 125 ultra Antonino Gramuglia Gramuglia team
Nelle tre manche di mattina – tra prove libere e qualifiche – i piloti hanno iniziato a macinare giri veloci, studiando le traiettorie e le penalità. Ogni slalom, ogni staccata precisa, mette in risalto l”esperienza e la concentrazione dei piloti e dei loro preparatori e meccanici. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Romano Loielo, spiega che l’iniziativa nasce “nell’ambito delle oramai costanti iniziative condotte per il rilancio turistico ed economico del territorio” e che l’evento è “pensato per unire sport, identità territoriale e promozione turistica”.
” Un sentito ringraziamento a Studio54network – si legge in una nota – Grazie alla professionalità della sua squadra, che sa raccontare al meglio gli eventi sportivi in Calabria hanno avuto la ribalta che meritano. La nostra Scuderia ed i piloti sono tornati ad allenarsi per altre competizioni ad ottobre e novembre, con un pensiero alla prossima stagione che vedrà la partecipazione a diverse competizioni anche a livello nazionale”.