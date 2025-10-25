Napoli, che reazione! 3-1 all’Inter dopo la debacle europea: Conte torna primo | CLASSIFICA

Dopo la disastrosa trasferta europea in casa del PSV, nella quale era arrivato un clamoroso 6-2 più tennistico che calcistico, il Napoli aveva bisogno di una reazione. E di una reazione decisa. Anche perchè perdere il big match contro l’Inter avrebbe solo peggiorato le cose permettendo non solo al Milan di prendere un punticino, ma alimentando le ambizioni delle inseguitrici, soprattutto dei nerazzurri che avrebbero sbancato il San Paolo.

Una vittoria di carattere quella della squadra di Antonio Conte, il primo a mal digerire la debacle europea in mezzo alla settimana. Un altro passo falso non sarebbe stato ammissibile, soprattutto contro la sua ex squadra con la quale non si è lasciato proprio benissimo. Senza Meret, Rrahmani, Lobotka, Lukaku e Hojlund, i Campioni d’Italia battono 3-1 l’Inter in una gara nella quale hanno anche sofferto.

Alla lista degli infortunati si è aggiunto De Bruyne che ha prima trasformato il rigore (generoso e che farà molto discutere) che ha aperto le marcature e poi chiesto il cambio. Con l’uscita del belga, in luogo di Oliveira, McTominay si è ripreso le chiavi del centrocampo andando in gol nella ripresa per il raddoppio. Chalanoglu ha riaperto il match su rigore per un’Inter che nel primo tempo era andata per due volte vicina al gol con la traversa di Bastoni e il palo di Dumfries, ma ha dovuto fare i conti con la sfortuna.

Al 66′ è cambiato ancora il risultato, per l’ultima volta. A sorridere è stato ancora il Napoli che, vista la moria di punte (Neres schierato attaccante) ha deciso di affidarsi ai centrocampisti: è Anguissa a chiudere definitivamente i conti.

Dopo 2 ko nelle ultime 3 gare di Serie A e il disastro europeo, il Napoli alza la testa con una vittoria importante e contro una diretta concorrente che veniva da una striscia importante di risultati utili consecutivi. I partenopei scavalcano il Milan e si piazzano in vetta. Inter nel gruppone in zona Europa in attesa delle gare di Roma, Bologna e Juventus.

Classifica Serie A

Napoli 18* Milan 17* Roma 15 Inter 15* Bologna 13 Como 13* Juventus 12 Udinese 12* Atalanta 11 Sassuolo 10 Cremonese 10 Lazio 8 Cagliari 8 Torino 8 Parma 7* Lecce 6* Verona 4 Pisa 4* Fiorentina 3 Genoa 3

* Una partita in più