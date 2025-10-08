Musolino (Italia Viva) appoggia Fra Giuseppe Maggiore sulla gestione della Messina Social City: “approccio incompatibile con l’assistenza ai più deboli”

“Le parole di Fra Giuseppe Maggiore non solo confermano quanto sosteniamo da mesi con Angela Rizzo, ma mettono a nudo il principio guida della gestione della presidente Asquini alla Messina Social City: l’erronea concezione della fungibilità delle prestazioni, per cui uno vale uno. Un sistema tanto errato quanto dannoso, dove l’esperienza non conta e l’unico obiettivo è coprire i turni, a prescindere dalla qualità del servizio offerto ai più fragili. Secondo questo criterio, non rileva l’efficacia del servizio ma solo che venga prestato.” Lo dichiara il Senatore di Italia Viva Dafne Musolino.

“È chiaro, e non può essere trascurato, che un operatore socio-sanitario di esperienza non può valere quanto uno fresco di nomina, né ogni operatore può svolgere indiscriminatamente funzioni che spaziano dall’assistenza all’infanzia, agli anziani o ai senzatetto. Questo sistema mortifica e frustra la formazione specifica e le esperienze acquisite da ciascun operatore e non risponde in modo efficace alle attese degli utenti. La denuncia portata avanti da Fra Giuseppe Maggiore stigmatizza non solo questo principio, ma soprattutto denuncia la logica della Social City che persegue la mera esecuzione del servizio, senza curarsi dell’effettiva qualità dello stesso. Un approccio incompatibile con l’assistenza ai più deboli”. conclude