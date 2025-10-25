Museo del Mare, Falcomatà: “il cantiere prende forma per il nuovo centro culturale del Mediterraneo”

Dopo la firma per il rinnovo del Protocollo di Legalità tenutosi in Prefettura, alla presenza del Prefetto Clara Vaccaro, del Sindaco Giuseppe Falcomatà, dei rappresentanti di Ance e dell’impresa Cobar Spa, continuano a registrarsi significativi progressi nel cantiere del costruendo Museo del Mare di Reggio Calabria. Il Sindaco Giuseppe Falcomatà, ha commentato positivamente l’avanzamento dei lavori, confermando l’inizio di una nuova fase che porterà alla realizzazione del grande edificio monumentale.

“Nei giorni scorsi si sono concluse le attività di demolizione delle vecchie baracche e abbiamo iniziato la posa in opera della scogliera di protezione”, ha scritto il Sindaco Giuseppe Falcomatà. “Adesso il cantiere del Museo del Mare inizierà a prendere sempre più forma fino a diventare il nuovo centro culturale del Mediterraneo e un orgoglio per tutti noi reggini. I fatti parlano da soli e sono solidi come la roccia, anzi come una scogliera”, ha concluso il Sindaco.