Motta San Giovanni: urgente intervento richiesto per rimuovere uno scarico fognario

“Il Referente Unico dell’ANCADIC Vincenzo Crea lo scorso 5 ottobre ha chiesto al Sindaco del Comune di Motta San Giovanni e alla Responsabile dell’Area Tecnica e Responsabile Settore V Ambiente e Lavori Pubblici un immediato intervento per rimuovere lo scarico fognario nell’alveo fluviale del torrente San Vincenzo, poco più a monte della strada che costeggia il torrente e conduce alla frazione Sant’Elia i cui liquami scorrono a cielo aperto nell’alveo fluviale emanando odori molesti che vengono respirate soprattutto dalle persone delle vicine abitazioni e dai frequentatori dei luoghi. Appare chiaro la necessità di rimuovere con solerzia i miasmi e migliorare la qualità dell’aria tenuto conto che l’esposizione e l’inalazione di gas di provenienza fognaria, oltre a provocare un fastidio olfattivo, possono comportare conseguenze per la salute”. Lo afferma in una nota Vincenzo Crea, Referente unico dell’ANCADIC e Responsabile del Comitato spontaneo “Torrente Oliveto”.