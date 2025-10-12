Motociclista precipita in un burrone in Aspromonte: interviene l’elicottero

Si è concluso con successo nel tardo pomeriggio di oggi un complesso intervento di soccorso in località Lago Zomaro, nel cuore dell’Aspromonte, dove un motociclista per cause in corso di accertamento era precipitato in un burrone. A causa della zona particolarmente impervia e delle difficoltà di accesso via terra, è stato richiesto il supporto dell’elicottero “Drago VF142” del Reparto Volo Vigili del Fuoco di Catania.

Il personale elisoccorritore, verricellato sul luogo dell’incidente, ha provveduto a issare a bordo sia il medico che ha prestato le prime cure all’infortunato che il motociclista ferito. Una volta a bordo, l’infortunato è stato rapidamente trasportato per via aerea all’aeroporto di Reggio Calabria.

All’atterraggio, il motociclista è stato affidato alle cure del personale sanitario, che ha provveduto al successivo trasporto in struttura ospedaliera per le necessarie valutazioni cliniche. L’intervento congiunto di tutte le squadre operative ha permesso di portare a termine con esito positivo un’operazione complessa, condotta in condizioni ambientali difficili e con grande professionalità.