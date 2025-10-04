Morto l’ex questore Finocchiaro, era stato in diverse città di Calabria e Sicilia

E’ morto in ospedale a Catania, l’ex questore Mario Finocchiaro, aveva 69 anni. I funerali saranno celebrati il prossimo lunedì, alle 11.30, nella Cattedrale del capoluogo etneo. Finocchiaro si era arruolato in polizia nel 1985 ricoprendo incarichi di rilievo: a Caltanissetta è stato vice dirigente della squadra mobile, poi della Digos e, infine, per oltre sei anni, della squadra mobile. Alla Questura di Enna ha ricoperto l’incarico di capo di gabinetto e poi, per oltre sei anni, il ruolo di capo della squadra mobile. Promosso primo dirigente nel 2001 è tornato a Enna come vice questore vicario e poi è passato al ruolo di capo di gabinetto del questore di Catania.

Da dicembre 2010 è stato vice questore vicario di Cosenza. Il 22 maggio 2012 è stato nominato dirigente superiore e contemporaneamente mandato a dirigere la questura di Crotone e poi quelle di Agrigento, Perugia e Catanzaro. A Palermo è stato in servizio al reparto mobile e poi ha ricoperto il ruolo di dirigente dell’ufficio scorte.