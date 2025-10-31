Morano: Don Carlo De Cardona raccontato in un’opera teatrale di Allison Gallicchio

In occasione del De Cardona Day, in programma dal 17 al 21 novembre tra San Pietro in Guarano, Cosenza, Spezzano della Sila, Rossano e Rende, sarà presentata l’opera “Don Carlo De Cardona”, scritta e diretta da Allison Gallicchio, regista teatrale e cinematografica, in collaborazione con l’associazione L’Istrione, il patrocinio dell’Amministrazione comunale di Morano e della BCC Mediocrati, l’approvazione della Diocesi di Cassano. La pièce, la cui prima assoluta è fissata per il 4 maggio 2026, è un viaggio nella vita e nell’anima del Servo di Dio, nato proprio alle falde del Pollino nel 1871. Attraverso due atti si ripercorrono le tracce principali dell’esistenza di questo “gigante del cattolicesimo calabrese”: dall’infanzia alla maturità, dal fervore spirituale ai numerosi progetti a favore dei più deboli. Ne emerge il ritratto di un sacerdote determinato ma umile, capace di coniugare fede, cultura e impegno civile con una visione innovativa e profetica.

Sostenuto da uno stile rappresentativo attuale e coinvolgente, il lavoro di Allison Gallicchio propone un’esperienza di alto valore artistico e umano, capace di intrecciare la recitazione con la storia e il culto. L’identità dell’attore che vestirà i panni di don Carlo non sarà svelata sino al giorno del debutto.

“Morano non dimentica i suoi figli migliori”, ha dichiarato il sindaco Mario Donadio. “E saluta con piacere e gratitudine un’iniziativa che mira a restituire attraverso il linguaggio universale del teatro la grandezza morale e la prospettiva sociale del nostro amato don Carlo. La sua eredità di uomo, le sue virtù, la solidarietà e l’amore per il Prossimo continuano a parlare alle coscienze affermandosi quale paradigma di apostolato concreto e profondamente cristiano”. L’opera di Allison Gallicchio costituisce dunque un tributo alla figura di un prete del popolo, che ha dedicato il suo cammino terreno al bene e servito gli ultimi, e un messaggio speranza rivolto alle nuove generazioni affinché riscoprano, attraverso la memoria e la conoscenza, lo slancio sincero e autentico dell’altruismo e della condivisione.