Mollicone: “preoccupa incontro Hannoun-USB. In Italia partito di Hamas? Non possiamo permetterlo”

“Preoccupa l’incontro avvenuto a Piacenza tra Hannoun – destinatario di un Daspo dalla città di Milano per aver più volte espresso posizioni filo-terroriste – e rappresentanti della sigla sindacale Usb, che hanno minacciato di bloccare i porti italiani qualora qualcuno avesse osato criticare la Flotilla, ed esponenti di Potere al Popolo. Dai partecipanti alla conferenza fino allo slogan scelto, ‘Blocchiamo tutto per cambiare tutto’, sembra delinearsi la nascita di un nuovo soggetto politico di chiara matrice e ispirazione islamista, favorevole ad Hamas.

Siamo favorevoli alla formazione di nuovi movimenti politici, ma solo quando questi operano nel pieno rispetto dei principi sanciti dalla Costituzione. Uno schieramento che annovera tra le proprie fila individui che sostengono la cieca violenza dell’organizzazione terroristica islamica – violenza che continua a essere esercitata anche contro la popolazione palestinese che non si allinea alle loro ideologie – e figure definite dagli Stati Uniti come la propaggine di Hamas in Italia, non può certo dirsi conforme a questi valori. Non possiamo permettere che questo passo si compia“. È quanto dichiarato dal deputato di Fratelli d’Italia Federico Mollicone in merito alla possibilità che Hamas faccia breccia in Italia e possa fondare un partito politico di ispirazione islamista.