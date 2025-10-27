Mistero nel Mar Cinese Meridionale: dispersi due velivoli della Marina USA

Nel pomeriggio di ieri, alle 14:45 circa ora locale, domenica 26 ottobre 2025, un elicottero MH-60R Sea Hawk della Marina degli Stati Uniti, assegnato ai “Battle Cats” dell’Helicopter Maritime Strike Squadron (HSM) 73 è precipitato nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre conduceva operazioni di routine dalla portaerei USS Nimitz (CVN 68). Le squadre di ricerca e soccorso assegnate al Carrier Strike Group 11 hanno recuperato in sicurezza tutti e tre i membri dell’equipaggio.

Slle 15:15, un caccia F/A-18F Super Hornet assegnato ai “Fighting Redcocks” dello Strike Fighter Squadron (VFA) 22 è affondato nelle acque del Mar Cinese Meridionale mentre conduceva operazioni di routine dalla Nimitz. Entrambi i membri dell’equipaggio sono stati eiettati con successo e recuperati in sicurezza dai mezzi di ricerca e soccorso assegnati al Carrier Strike Group 11.

Fortunatamente, il personale coinvolto si trova in condizioni di salute stabili. Le cause di entrambi gli incidenti sono attualmente oggetto di indagini.