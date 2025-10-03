Misterbianco, il Comune approva il nuovo regolamento per l’uso degli impianti: norme chiare e trasparenti

Il Consiglio Comunale di Misterbianco, presieduto da Lorenzo Ceglie, ha approvato con deliberazione n. 74 del 24 settembre 2025 il nuovo Regolamento per l’utilizzo e la gestione degli impianti sportivi comunali. Il Regolamento disciplina in maniera chiara ed aggiornata l’accesso, l’uso e le modalità gestionali delle strutture sportive di proprietà del Comune, valorizzando la pratica sportiva come strumento di inclusione sociale, crescita educativa e aggregazione cittadina.

Gli impianti sportivi comunali – tra cui il rinnovato Stadio “Valentino Mazzola”, la Pista di Atletica “Pietro Mennea”, il Palatenda, il Campo sportivo “Toruccio La Piana” in fase di riqualificazione, e i campetti di contrada Milicia – vengono così sottoposti a regole che garantiscono trasparenza, efficienza e criteri equi di utilizzo da parte di associazioni, scuole, società sportive e singoli cittadini.

“Con questo regolamento la città di Misterbianco – dichiara il sindaco Marco Corsaro – compie un nuovo passo avanti nella valorizzazione dell’impiantistica comunale, guardando allo sport come valore e strumento di coesione sociale. Vogliamo garantire ai nostri cittadini, ai giovani, strutture moderne e accessibili, aperte a un uso trasparente e condiviso. È un impegno che rafforza la nostra visione di comunità solidale e inclusiva che sa anche ben amministrare i propri beni”.

“Abbiamo lavorato per dare finalmente regole chiare e trasparenti all’utilizzo degli impianti – aggiunge l’assessore allo sport Cristian Drago, assicurando parità di accesso e la conservazione del patrimonio. Abbiamo ascoltato le società sportive, le scuole e le famiglie, per poi elaborare in Consiglio, con il contributo di tutte le forze politiche, un regolamento che sia utile per vivere al meglio le nostre strutture.”

“Lo sport a Misterbianco deve essere sempre più occasione di incontro, benessere e partecipazione”, “L’approvazione di questo regolamento – sottolinea Valentina Bonaccorso, Presidente della III Commissione consiliare – è il risultato di un lavoro condiviso e attento, che mette al centro l’interesse dei cittadini. La Commissione ha seguito passo dopo passo l’iter, ascoltando le esigenze del territorio e portando in aula un testo che rappresenta equilibrio e lungimiranza. È una scelta che rafforza la qualità della nostra offerta sportiva e la rende accessibile in modo equo e trasparente”.