Milia: “congratulazioni all’avv. Morace per l’elezione nel coordinamento OCF”

Le congratulazioni di Federico Milia (FI) all'avvocato Carlo Morace per la prestigiosa elezione nell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense

Carlo Morace

Desidero esprimere le mie più vive congratulazioni all’avvocato Carlo Morace per la sua elezione a componente dell’Ufficio di Coordinamento dell’Organismo Congressuale Forense (OCF). Si tratta di un riconoscimento prestigioso, che premia la sua competenza, la sua passione per la professione forense e l’impegno costante con cui, negli anni, ha rappresentato con autorevolezza la nostra città e l’Avvocatura reggina nei principali contesti nazionali.

La nomina di Morace – già Vicepresidente dell’Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria e membro della Giunta dell’Unione Camere Penali – testimonia ancora una volta l’alto livello professionale e umano che la nostra comunità e la nostra classe forense sanno esprimere.

A lui vanno i migliori auguri di buon lavoro per questo nuovo incarico, certo che continuerà a distinguersi per serietà, equilibrio e spirito di servizio, contribuendo alla crescita dell’Avvocatura italiana e al rafforzamento dei valori di giustizia e legalità che rappresentano il cuore della nostra democrazia“. È quanto dichiarato da Federico Milia, esponente reggino di Forza Italia.

