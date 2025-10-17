Milazzo, tavolo tecnico per il disagio giovanile e spazio neutro: interrogazione dei consiglieri comunali Lorenzo Italiano e Andaloro

I consiglieri comunali della città di Milazzo Alessio Andaloro e Lorenzo Italiano hanno presentato una interrogazione agli assessori Natascia Fazzeri e Francesco Coppolino per sapere “Se l’Amministrazione intenda procedere senza ulteriore indugio alla convocazione del Tavolo Tecnico per il Disagio e la Devianza Giovanile, indicando tempi, modalità e soggetti da invitare; se ha posto in essere vero atti formali di istituzione o convocazione del Tavolo sia stato finora adottato, nonostante le promesse pubblicamente formulate; see l’Amministrazione abbia esaminato e preso in esame le richieste dell’Associazione Esseri Uguali, della Consulta Giovanile e del Garante Regionale per l’Infanzia, e quali provvedimenti intenda assumere a seguito delle stesse.”

“Ed ancora per quali motivi la proposta ufficiale della Consulta Giovanile sull’adeguamento dello spazio neutro non sia stata ancora inserita all’ordine del giorno del Consiglio Comunale, nonostante la sua chiara rilevanza istituzionale e sociale; se l’Amministrazione intenda procedere all’adeguamento dei locali attualmente destinati a “spazio neutro”, o individuare un nuovo luogo idoneo, conforme ai criteri di tutela e sicurezza dei minori e quali iniziative concrete siano programmate per contrastare la crescente devianza giovanile e la degenerazione della cosiddetta “movida milazzese”, spesso sfociata in episodi di violenza, degrado urbano e pericolo per l’incolumità dei cittadini”.