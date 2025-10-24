Milazzo: sempre più lontana la riapertura della piscina comunale | DETTAGLI

Quello che si temeva è avvenuto. L’unica ditta che ha partecipato alla gara per la gestione della piscina comunale di Milazzo “Pippo Del Bono” è stata esclusa dalla Commissione incaricata di vagliare le offerte. Secondo quanto si legge nel verbale della commissione la Quasar srls “non possiede il requisito di capacità tecnica professionale richiesto dal bando di gara”. Dalla lettura della documentazione si evince che era stato anche attuato un “soccorso istruttorio” previsto dalla normativa per chiedere chiarimenti alla ditta partecipante, ma evidentemente i riscontri non sono stati tali da consentire l’accoglimento dell’offerta.

Essendo la Quasar srls l’unica partecipante occorrerà procedere ad una nuova gara con tempi che si allungano e che a questo punto diventano indefiniti. Peraltro le condizioni dell’impianto di via Valverde sono disastrose col tetto ormai totalmente da sostituire dopo i danni del maltempo e anche la struttura presenta gravi carenze che necessitano di una manutenzione straordinaria.

In attesa di nuove determinazioni il Comune sta cercando comunque quantomeno di rendere l’impianto nuovamente idoneo e nei giorni scorsi, la giunta municipale ha approvato una delibera contenente un progetto di rifacimento del tetto per partecipare ad un bando della Protezione Civile che ha messo a disposizione degli enti locali delle risorse per sistemare manufatti danneggiati da situazioni di calamità provocati da eventi meteo importanti.