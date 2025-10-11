Milazzo, la Lega già a lavoro per le prossime elezioni: pieno sostegno al Sindaco Midili

La Lega a Milazzo è già al lavoro in vista delle prossime elezioni amministrative per il rinnovo del sindaco e del consiglio comunale, nella primavera del 2026. Ieri si è svolto un vertice del partito, con un focus proprio sulla cittadina del Tirreno, dove la Lega sosterrà la candidatura del sindaco uscente Pippo Midili. All’incontro erano presenti il segretario regionale Nino Germana’, il commissario provinciale Davide Paratore e il commissario cittadino Maria Rosaria Cusumano.

“Sono molti i comuni che andranno al voto nella prossima primavera e la Lega si sta concentrando sulle dinamiche politiche di ciascuna comunità per farsi trovare pronta all’appuntamento elettorale – afferma il segretario regionale della Lega Nino Germana’. Milazzo è un comune importante dove saremo presenti. E la recente indicazione del nuovo commissario cittadino nella persona di Maria Rosaria Cusumano servirà proprio ad organizzare il partito e a lavorare ad un programma amministrativo per la Milazzo”. Anche il commissario provinciale Davide Paratore e il commissario cittadino Maria Rosaria Cusumano sottolineano “l’impegno del partito per costruire una coalizione a sostegno del sindaco Midili e per dare a Milazzo un’amministrazione in grado di assicurare buon governo e sviluppo”.