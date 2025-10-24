Milazzo, “incassi e spese di investimento sulla gestione del servizio in House dei parcheggi a pagamento”: l’interrogazione del consigliere Maisano

Il consigliere Damiano Maisano ha presentato una interrogazione al sindaco di Milazzo e all’assessore alla viabilità per chiedere “il numero totale dei parcheggi a pagamento fino alla data del 15/10/2025; il numero totale dei parcheggi con strisce bianche corrispondenti nelle stesse areedove insistono quelli di colore blu a pagamento; il totale degli introiti derivanti dai parcheggi blu’ a pagamento da quando è stato istituito il servizio in House fino alla data del 15/10/2025; il totale degli introiti derivanti dalle contravvenzioni elevate per il mancato pagamento dei parcheggi blu a pagamento fino alla data del 15/10/2025”.

Ed ancora “per quali finalità sono stati utilizzati i proventi delle contravvenzioni incassate dal servizio in House dei parcheggi blu a pagamento; se i parcometri installati per tale servizio rispecchiano la normativa vigente; quante somme sono state destinate per il rifacimento e il miglioramento della segnaletica stradale orizzontale e verticale provenienti dai proventi delle contravvenzioni del servizio in House dei parcheggi blu a pagamento; quali tipologie di investimenti sono stati previsti con le risorse incassate provenienti dal servizio di sosta blu a pagamento gestito dal Comune in House; quante contravvenzioni sono state elevate per il mancato pagamento degli stalli blu e/o altro dall’inizio del servizio gestito in House dall’Ente ad oggi; il totale delle somme delle contravvenzioni stradali incassati dal Comune per le varie infrazioni al codice della strada dal 01/01/2025 ad oggi; il totale delle somme delle contravvenzioni incassate per la rimozione forzata degli autoveicoli per ordinanze in occasione del mercato settimanale, di festività, eventi, processioni, spettacoli, lavori in generale, ecc.; come sono state e/o saranno utilizzate in percentuale le somme totali incassate dalle contravvenzioni alla data del 15/10/2025”.