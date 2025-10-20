Milazzo, in arrivo la 9ª edizione del San Martino Fest | DETTAGLI e DATA

A San Papino continuano senza sosta i preparativi per il “San Martino Fest”, l’apprezzata manifestazione autunnale che festeggia la spillatura del vino novello, che si svolgerà sabato 8 novembre nella rinnovata piazza mamertina. L’evento, giunto alla nona edizione, è organizzato dall’omonima Associazione Culturale e dalla Parrocchia SS. Crocifisso e anche quest’anno gode dei patrocini del Comune di Milazzo, della Città Metropolitana di Messina e dell’Assessorato al Turismo Sport e Spettacolo della Regione Sicilia.

Nelle scorse settimane gli organizzatori hanno incontrato il sindaco Pippo Midili definendo gli ultimi dettagli e presentando il progetto per questa edizione che si svolgerà nella rinnovata piazza S. Papino, oggetto di un’importante intervento di rigenerazione urbana, dopo tanti anni di incuria. La manifestazione, che ogni anno vede la presenza di centinaia di persone provenienti dall’hinterland, si realizzerà nel suo classico format con l’installazione di stand gastronomici per la degustazione di panini, caldarroste e vino novello, oltre che di stand espositivi di artigianato ed hobbistica e giochi per bambini. Come sempre, molto atteso sarà il programma d’intrattenimento che animerà la serata di festa con l’esibizione di artisti e band locali.

Oltre alla tradizionale sagra, nelle giornate di sabato 8 e domenica 9, nel campo sportivo di S. Papino, si terrà la terza edizione del torneo di calcio “San Martino Cup”. Quest’anno il torneo porta con sé una grande novità, l’organizzazione dell’evento è stata affidata a professionisti del settore, “ABC Football”, in collaborazione con il Gi.Fra. Milazzo e l’Associazione San Martino Fest. Questa scelta è stata fatta con l’obiettivo di dare maggiore visibilità al torneo e valorizzare ancora di più la tradizionale Festa di San Martino. Un momento simbolico e atteso sarà la sfilata delle squadre partecipanti, che quest’anno avranno l’onore di salire sul palco in piazza, durante la festa del sabato sera.

Anche quest’anno l’incasso dell’intera manifestazione, al netto delle spese sostenute, sarà destinato a fini benefici, a sostegno di famiglie in difficoltà e a ragazzi bisognosi per il loro percorso di studi sia scolastico che universitario tramite l’istituzione di borse di studio. Con i fondi dello scorso anno sono state finanziate tre borse di studio del valore di 400 € cad. per tre studenti meritevoli del liceo cittadino, per aiutarli nell’iscrizione all’Università, inoltre, sono stati acquistati oltre 150 libri didattici CAA (del valore totale di 2.000 €), donati a tutte scuole dell’infanzia, primarie e secondarie di primo grado della nostra città, con l’obiettivo di favorire l’inclusione scolastica dei bambini con bisogni comunicativi complessi e, infine, è stato garantito l’aiuto costante alle famiglie in difficoltà presenti nel nostro territorio, grazie alla collaborazione con il gruppo Caritas della Parrocchia SS. Crocifisso, donando la somma di 1.500 €, “con queste azioni – affermano gli organizzatori – il San Martino Fest dimostra che il vero valore di una comunità si misura nella capacità di prendersi cura di tutti, a partire dai più piccoli e dai più fragili.”

Per sostenere l’evento sono in vendita, in giro per la città, dei biglietti del sorteggio, la cui estrazione avverrà al termine della serata di sabato 8, con diversi premi in palio tra cui un fine settimana per due persone in una capitale europea (3 giorni e 2 notti, volo + hotel, Agenzia “Liberty Viaggi” di Milazzo), una bicicletta Atala, cena per due persone presso il Ristorante “Maurizio”, 5 kg di salsiccia, 5 kg di castagne e 20 litri di vino delle “Cantine Cannuli” di Rometta.