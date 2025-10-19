Migranti: salvati 91 profughi al largo di Lampedusa, rinvenuti 2 cadaveri | VIDEO

Migranti: si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi un’operazione di soccorso condotta dalla Guardia Costiera, al largo di Lampedusa, che ha consentito di trarre in salvo 91 persone

Si è conclusa nel primo pomeriggio di oggi un’operazione di soccorso condotta dalla Guardia Costiera, al largo di Lampedusa, che ha consentito di trarre in salvo 91 persone. L’intervento è stato avviato a seguito di una segnalazione pervenuta da un assetto aereo Frontex, relativa a un’imbarcazione alla deriva a circa 16 miglia nautiche da Lampedusa. Sul posto sono intervenute le motovedette CP 301 e CP 336 della Guardia Costiera. Una volta raggiunta l’imbarcazione, gli equipaggi hanno provveduto al trasbordo delle persone presenti a bordo.

Rinvenuti altri migranti in gravi condizioni sanitarie e due salme

Durante l’ispezione dei locali sottocoperta, sono stati rinvenuti altri migranti in gravi condizioni sanitarie e due salme, entrambe di sesso maschile. Le 91 persone soccorse – 85 uomini, una donna e cinque presunti minori – molte delle quali in precarie condizioni di salute, sono state successivamente sbarcate a Lampedusa e affidate alle cure del personale sanitario presente a terra.

