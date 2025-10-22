Migranti: 40 morti in un naufragio al largo della Tunisia, tra le vittime anche dei neonati

Ennesima strage di migranti nel Mediterraneo. Secondo quanto riferito all’Afp da un portavoce della procura della città di Mahdia, 40 migranti provenienti dall’Africa subsahariana, tra i quali anche dei neonati, sono morti nel naufragio del barcone a bordo del quale si trovavano al largo di Salakta, villaggio sulla costa sudorientale della Tunisia non lontano da Mahdia. Altre 30 persone sono state soccorse.
Intanto, questa mattina, i cadaveri di altri sette migranti sono arrivati in Italia, trasportati a Porto Empedocle dalla nave Dattilo della guardia costiera, che ha soccorso un barchino di 7 metri.