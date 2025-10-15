MessinaYouthTalks: presentato l’evento a Palazzo Zanca | DETTAGLI

Al via la call per i giovani speaker: nasce MessinaYouthTalks, l’evento che dà voce alle nuove generazioni e mette i giovani al centro del futuro della città. È stata presentata questa mattina a Palazzo Zanca, nel corso della conferenza stampa, MessinaYouthTalks, il primo grande evento cittadino ispirato al format internazionali ed europei, interamente dedicato ai giovani e alle giovani under 35.

All’incontro hanno preso parte l’Assessora alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Servizi Scolastici, Liana Cannata, l’imprenditore sociale Dario Cardile, responsabile dell’organizzazione dell’evento, e il Presidente della V Commissione consiliare Scuola, Sport e Politiche Culturali e Giovanili, Raimondo Mortelliti.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Messina, prende ufficialmente avvio oggi e prevede un percorso partecipativo e formativo che culminerà lunedì 16 marzo 2026 presso il Palacultura “Antonello da Messina” con l’evento finale di MessinaYouthTalks, dedicato a dare voce ai giovani e alle giovani della città, mettendo al centro il valore delle relazioni autentiche in un’epoca segnata da iperconnessione digitale e crescente isolamento sociale.

Tema della prima edizione sarà “RELazioni”, un invito a riscoprire l’empatia, l’ascolto attivo, la collaborazione e la costruzione di legami significativi come leva di coesione sociale e crescita personale. “MessinaYouthTalks (MYT), un format tutto nostro, — ha dichiarato l’Assessore Cannata — che porta il nome della città per consolidare ulteriormente il legame tra la gioventù e il territorio. Un’altra azione concreta che investe nella formazione dei nostri giovani nonché nell’acquisizione delle soft skills come l’empatia, l’ascolto attivo e il Public speaking, competenze essenziali non solo a scuola, ma anche nel mondo del lavoro. L’iniziativa combatte la “disconnessione umana” e l’isolamento generati dall’iperconnessione digitale, promuovendo il dialogo intergenerazionale e rafforzando i legami per un ambiente di apprendimento più accogliente.”

“Abbiamo voluto creare un evento per i giovani, dai giovani – ha aggiunto Dario Cardile – uno spazio aperto e protetto in cui possano confrontarsi, condividere esperienze e costruire nuove relazioni significative per la comunità.” Il Presidente Mortelliti ha evidenziato: “La scuola e il territorio devono dialogare. È così che si costruiscono comunità più solide e consapevoli.” Da oggi è aperta la call per la selezione degli speaker: gli studenti e le studentesse interessati potranno candidarsi entro il 15 novembre 2025 inviando la propria proposta di speech (con messaggio chiave e breve video di presentazione) tramite modulo online

https://forms.gle/ToSN6GwdCaMyKQij7. L’ 8 Dicembre, quindi, verranno pubblicati gli speaker selezionati.

Tutte le persone interessate a prendere parte all’iniziativa potranno accedere tramite: