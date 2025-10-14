MessinaYouthTalks 2026: al via l’edizione “RELazioni” | DETTAGLI

Domani, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa MessinaYouthTalks – Edizione 2026 · RELazioni. All’incontro interverranno il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Servizi scolastici, Liana Cannata. MessinaYouthTalks è l’appuntamento ispirato al format dei grandi talk internazionali, dedicato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle giovani e ai giovani under 35, che mette al centro la forza delle relazioni umane nella costruzione del benessere personale e della coesione sociale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Messina, vuole offrire uno spazio di confronto e ispirazione, in cui ragazze e ragazzi saranno protagoniste e protagonisti attivi, condividendo esperienze, idee e storie capaci di generare impatto positivo nella comunità. Tema dell’edizione 2026: “RELazioni”. L’obiettivo è stimolare consapevolezza sull’importanza dei legami autentici in un’epoca segnata da iperconnessione digitale e isolamento sociale.

Attraverso testimonianze e racconti, le partecipanti e i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali come empatia, ascolto attivo, collaborazione e gestione dei conflitti. Oltre al valore formativo, l’iniziativa ha una forte finalità sociale: contrastare solitudine e disconnessione, favorendo la nascita di legami autentici tra le giovani e i giovani e il territorio. Piccoli gesti e nuove consapevolezze che, nel tempo, possono tradursi in azioni concrete di cittadinanza attiva e crescita collettiva.