MessinaYouthTalks 2026: al via l’edizione “RELazioni” | DETTAGLI

Giovani, scuola e comunità al centro del dialogo: a Palazzo Zanca la presentazione dell’edizione 2026 dedicata al valore delle relazioni umane

locandina

Domani, mercoledì 15 ottobre 2025, alle ore 11.00, nel Salone delle Bandiere di Palazzo Zanca, si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’iniziativa MessinaYouthTalks – Edizione 2026 · RELazioni. All’incontro interverranno il Sindaco Federico Basile e l’Assessore alle Politiche Giovanili, Pubblica Istruzione e Servizi scolastici, Liana Cannata. MessinaYouthTalks è l’appuntamento ispirato al format dei grandi talk internazionali, dedicato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di secondo grado e alle giovani e ai giovani under 35, che mette al centro la forza delle relazioni umane nella costruzione del benessere personale e della coesione sociale.

L’iniziativa, promossa dal Comune di Messina, vuole offrire uno spazio di confronto e ispirazione, in cui ragazze e ragazzi saranno protagoniste e protagonisti attivi, condividendo esperienze, idee e storie capaci di generare impatto positivo nella comunità. Tema dell’edizione 2026: “RELazioni”. L’obiettivo è stimolare consapevolezza sull’importanza dei legami autentici in un’epoca segnata da iperconnessione digitale e isolamento sociale.

Attraverso testimonianze e racconti, le partecipanti e i partecipanti avranno l’opportunità di sviluppare competenze fondamentali come empatia, ascolto attivo, collaborazione e gestione dei conflitti. Oltre al valore formativo, l’iniziativa ha una forte finalità sociale: contrastare solitudine e disconnessione, favorendo la nascita di legami autentici tra le giovani e i giovani e il territorio. Piccoli gesti e nuove consapevolezze che, nel tempo, possono tradursi in azioni concrete di cittadinanza attiva e crescita collettiva.

Ultimi approfondimenti di Messina