Messinaservizi Bene Comune: attenzione ai falsi operatori!

Messinaservizi Bene Comune informa la cittadinanza che sono pervenute segnalazioni relative a persone che, spacciandosi per operatori dell’azienda, tentano di introdursi nelle abitazioni private. Si tratta di episodi gravi che nulla hanno a che vedere con le attività svolte dalla società. Gli operatori di Messinaservizi Bene Comune non effettuano controlli o interventi all’interno delle abitazioni e non sono autorizzati a richiedere denaro ai cittadini.

Invitiamo pertanto la popolazione a prestare la massima attenzione e a non consentire l’accesso a persone che dichiarano di agire per conto della società senza una motivazione verificabile. In caso di dubbi o comportamenti sospetti, è importante contattare immediatamente le forze dell’ordine e segnalare l’accaduto a Messinaservizi Bene Comune attraverso i canali ufficiali. La tutela dei cittadini e la trasparenza delle attività aziendali restano per noi una priorità assoluta.