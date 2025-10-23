“Messinaattiva” torna in spiaggia con una nuova iniziativa di raccolta: la zona interessata e come partecipare

Il sabato 25 ottobre, Messinattiva tornerà in spiaggia con una nuova iniziativa di raccolta. Questo appuntamento si svolgerà nella località Faro, contrada Mortelle (presso il Lido Spiaggia d’Oro), dalle 16:00 alle 18:00. Di seguito l’appello dell’associazione: “Stiamo cercando di implementare iniziative che superino la mera raccolta, come avveniva nei primi anni. L’obiettivo è realizzare raccolte certificate e monitorate, registrando i dati relativi a ciascun sacco di rifiuti raccolti durante le nostre giornate. Questo approccio ci consentirà di sviluppare una base solida per future azioni e di identificare le aree maggiormente colpite da mareggiate o comportamenti incivili. Come di consueto, forniremo sacchi e guanti ai volontari; pertanto, non è necessario portare nulla, se non una buona dose di entusiasmo, sempre ben accolta! Ci vediamo in spiaggia.”