Messina, weekend all’insegna di modifiche alla viabilità: INFO

Previsti provvedimenti viabili a Messina dalle ore 8 di oggi, giovedì 2, sino alle 17 di domani, venerdì 3 ottobre, in via Consolare Pompea, nei tratti compresi tra i numeri civici 695 e 757, 801 e 1101, affinché AMAM S.p.A. possa eseguire lavori di pulizia straordinaria della condotta fognaria. Pertanto, nei predetti tratti, vigeranno il divieto di sosta, 0-24, con zona rimozione coatta.

Provvedimenti viari in occasione della VII edizione del “Festival degli Aquiloni”

In occasione della VII edizione del “Festival degli Aquiloni” da domani, venerdì 3, sino a domenica 5 ottobre, saranno adottati provvedimenti viari. Pertanto domani, venerdì 3, dalle ore 15 alle 23.30, sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 23.30, vigerà il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, nei seguenti tratti di strada a Torre Faro:

entrambi i lati di via Fortino , nel tratto compreso tra le vie Torre e Gustavo Barresi (ex via Biasini);

entrambi i lati di via Barresi (ex via Biasini), al fine di consentire il transito degli autobus navetta dell'A.T.M.; c) lato mare di via Fortino, nel tratto compreso tra via Barresi (ex via Biasini) ed il piazzale antistante l'Horcynus Orca;

Domani, venerdì 3, dalle 15 alle 23.30, sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 10 alle 23.30, sarà istituito il divieto di transito veicolare in via Fortino, nel tratto compreso tra le vie Torre e Gustavo Barresi (ex via Biasini), consentendo l’accesso ed il posizionamento di autovetture da esposizione a cura dell’Associazione Pro Loco “Capo Peloro” di Messina, garantendo una corsia libera per l’eventuale transito di veicoli di pronto soccorso, in servizio di emergenza e delle Forze dell’Ordine.

Gli altri provvedimenti alla viabilità

Sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 11 alle 19, vigeranno il divieto di sosta, con zona rimozione coatta, e di transito veicolare in via Torre, nel tratto compreso tra le vie Firenze e Pozzo Giudeo; domani, venerdì 3, sabato 4 e domenica 5 ottobre, prevedere, da parte di A.T.M. S.p.A., l’attivazione del parcheggio “Torri Morandi” e del relativo servizio con autobus navetta; sabato 4 e domenica 5 ottobre, dalle 12 alle 18, prevedere, da parte di A.T.M. S.p.A., l’attivazione del servizio con autobus navetta.

Sabato 4 ottobre, tra le 11 e le 12.30, si svolgerà una sfilata organizzata dall’Associazione Pro Loco “Capo Peloro”, con impegno del seguente percorso: partenza dalla Chiesa Parrocchiale della Madonna della Lettera di Torre Faro, via Torre, via Fortino fino all’intersezione con via Gustavo Barresi (ex via Biasini), provvedendo all’interdizione al transito veicolare delle strade interessate, limitatamente al passaggio della sfilata.