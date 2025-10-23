Messina Volley, Marika Arena: “con il Team Volley sarà un derby sentito”

Comincia con un derby la stagione 2025/2026 di Serie C femminile del Messina Volley. Sabato prossimo, le ragazze dirette da Marcela Nielsen faranno visita al Team Volley Messina. Rispetto alla scorsa stagione, la compagine giallo-blu si presenta con conferme e molti nuovi arrivi e si troverà di fronte la giovane, ma tenace, squadra allenata da mister Giovanni Di Mauro.

A presentare il match del “PalaJuvara” è la schiacciatrice Marika Arena: “E’ una partita importante in quanto molto sentita. Dal canto nostro ci stiamo allenando con grande concentrazione per migliorare ogni dettaglio e, anche se l’avversario e giovane, dobbiamo prendere questa partita con l’obiettivo di crescere. Per quanto riguarda questa stagione, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi e cioè di crescere come atleta e come squadra. Noi siamo molto unite e motivate, poi sarà il campionato, partita dopo partita, a dare risposte”.