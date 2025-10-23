Messina Volley, Marika Arena: “con il Team Volley sarà un derby sentito”

Sabato prossimo, le ragazze dirette da Marcela Nielsen faranno visita al Team Volley Messina

Marika Arena

Comincia con un derby la stagione 2025/2026 di Serie C femminile del Messina Volley. Sabato prossimo, le ragazze dirette da Marcela Nielsen faranno visita al Team Volley Messina. Rispetto alla scorsa stagione, la compagine giallo-blu si presenta con conferme e molti nuovi arrivi e si troverà di fronte la giovane, ma tenace, squadra allenata da mister Giovanni Di Mauro.

A presentare il match del “PalaJuvara” è la schiacciatrice Marika Arena: “E’ una partita importante in quanto molto sentita. Dal canto nostro ci stiamo allenando con grande concentrazione per migliorare ogni dettaglio e, anche se l’avversario e giovane, dobbiamo prendere questa partita con l’obiettivo di crescere. Per quanto riguarda questa stagione, gli obiettivi rimangono sempre gli stessi e cioè di crescere come atleta e come squadra. Noi siamo molto unite e motivate, poi sarà il campionato, partita dopo partita, a dare risposte”. 

