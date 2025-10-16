Messina, violento nubifragio nella zona ionica: frane e allagamenti diffusi, chiusa la SS14 | DETTAGLI

Un violento temporale ha colpito nella notte tra il 15 e il 16 ottobre la zona ionica di Messina, in particolar modo i comuni di Forza D’Agro e Santo Alessio Siculo. In meno di 5 ore sono caduti ben 174,5 millimetri di pioggia, con un picco di 80 tra le 21 e le 22 nella serata di ieri. La quantità d’acqua ha provocato numerosi allagamenti, diverse frane isolate e smottamenti. La SS14 nella zona di Sant’Alessio Siculo è stata chiusa intorno alla mezzanotte per l’enorme accumulo di detriti e dell’allagamento del sottopasso ferroviario. Un’auto è rimasta intrappolata sotto un ponticello ed è stata occorsa dai Vigili del Fuoco di Letojanni. Interventi anche a Santa Teresa di Riva e Fondaco Parrini, dove il fango e i detriti erano sparsi sulle strade. Le Forze dell’Ordine e i tecnici sono impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza.