Messina, ventenne trasferito in carcere per violazioni agli arresti domiciliari

Agenti della Polizia di Stato, su disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Patti, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza di aggravamento della misura cautelare a carico di un ventenne santagatese, già arrestato negli scorsi mesi per traffico di sostanze stupefacenti e successivamente posto agli arresti domiciliari. Il giovane, durante l’esecuzione della misura domiciliare si è reso protagonista, in diverse circostanze, di palesi violazioni degli obblighi imposti dal Giudice per le Indagini Preliminari di Patti.

Il costante monitoraggio delle persone sottoposte a misure restrittive, operato dal Commissariato di Pubblica Sicurezza di Sant’Agata di Militello su disposizione del Questore di Messina Annino Gargano, ha consentito di riscontrare che più volte il giovane ha ricevuto in casa persone non autorizzate ad entrare nel luogo nel quale doveva scontare la misura restrittiva della libertà personale.

Le segnalazioni delle violazioni sono state rappresentate alla Procura della Repubblica di Patti, guidata dal dott. Angelo Vittorio Cavallo, che ha ritenuto di richiedere l’inasprimento del regime cautelare per il ventenne. Il G.I.P. di Patti ha accolto l’istanza ed ha disposto che l’indagato fosse condotto presso il più vicino istituto di custodia. Dopo le formalità di rito il giovane è stato pertanto accompagnato presso la casa circondariale di Barcellona P. G.

Si precisa in ogni caso, che il procedimento pende tuttora in fase di indagini preliminari, e che, in ossequio del principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna, sarà svolto ogni ulteriore accertamento che dovesse rendersi necessario, anche nell’interesse dell’indagato.