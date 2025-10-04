Messina, Unime conferisce la laurea alla memoria per Sara Campanella

L’Università degli Studi di Messina conferirà a Sara Campanella la laurea honoris causa e post mortem. La ragazza, uccisa dal suo collega universitario, Stefano Argentino, lo scorso 31 marzo, nei pressi del Policlinico di Messina, frequentava il corso di Tecniche di laboratorio Biomedico. Era al terzo anno accademico, e stava preparando la sua tesi di laurea. Il rettore dell’Università di Messina, Giovanna Spatari, aveva già espresso questa richiesta lo scorso aprile, ma adesso è diventata una certezza.

La decisione è stata annunciata proprio dal Rettore che ha informato il Senato Accademico della volontà di assegnare il titolo post mortem. L’organo collegiale ha accettato la proposta, e il prossimo 23 ottobre si terrà la cerimonia. Un momento simbolico ed emozionante, che darà lustro all’impegno e alla dedizione di Sara, ragazza solare, volenterosa e con grandi sogni verso un futuro che gli è stato brutalmente cancellato.